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Состоялась жеребьевка первого предварительного этапа Кубка Украины

10 команд узнали, с кем им предстоит сыграть за путевку в следующий раунд
Футбол Кубок Украины по футболу
14:45
Состоялась жеребьевка первого предварительного этапа Кубка Украины
Фото: УАФ

Состоялась жеребьевка первого предварительного этапа Кубка Украины сезона-2021/22.

В определении 5 пар стартового раунда взяли участие первый вице-президент УАФ Олег Протасов и олимпийский чемпион Рио-2016 в спортивной гимнастике Олег Верняев. Матчи пройдут 4 августа.

Фото: УАФ

Итоги 1-го тура УПЛ. Обновленный «Шахтер», судейские ошибки в Полтаве и пока без «Динамо».

Источник: uaf.ua Олег Шумейко-младший
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Олег Верняев

Комментарии 4

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27 июля 2021г. 15:10
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27 июля 2021г. 15:03
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