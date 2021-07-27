Довбык признан лучшим игроком стартового тура чемпионата Украины
Состоялась жеребьевка первого предварительного этапа Кубка Украины
10 команд узнали, с кем им предстоит сыграть за путевку в следующий раунд
Фото: УАФ
Состоялась жеребьевка первого предварительного этапа Кубка Украины сезона-2021/22.
В определении 5 пар стартового раунда взяли участие первый вице-президент УАФ Олег Протасов и олимпийский чемпион Рио-2016 в спортивной гимнастике Олег Верняев. Матчи пройдут 4 августа.
Итоги 1-го тура УПЛ. Обновленный «Шахтер», судейские ошибки в Полтаве и пока без «Динамо».
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