Спалетти объяснил уверенное лидерство «Наполи»
Спаллетти: «Между Мбаппе и Осимхеном выбрал бы второго»
Форвард расцвел под руководством итальянца
19:18
Лучано Спалетти / фото - AC Milan
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сравнил своего подопечного – нигерийского форварда Виктора Осимхена с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе. Специалиста цитирует Football Italia.
«Если бы мне было нужно выбрать одного из них, я бы выбрал Осимхена. Он неудержим, потому что может завладеть мячом в, казалось бы, невозможных ситуациях и забить гол.
Прямо сейчас я бы выбрал Осимхена».
Уверенная игра нигерийца – одна из главных причин, по которой «Наполи» идет на первом месте в чемпионате, выиграв все свои матчи.
За 7 матчей в основе «Наполи» у форварда 5 голов и один ассист.
У Мбаппе же 14 голевых действий в 13-ти матчах за ПСЖ.
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