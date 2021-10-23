Спаллетти: «Между Мбаппе и Осимхеном выбрал бы второго»

Форвард расцвел под руководством итальянца

Лучано Спалетти / фото - AC Milan

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сравнил своего подопечного – нигерийского форварда Виктора Осимхена с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе. Специалиста цитирует Football Italia.

«Если бы мне было нужно выбрать одного из них, я бы выбрал Осимхена. Он неудержим, потому что может завладеть мячом в, казалось бы, невозможных ситуациях и забить гол. Прямо сейчас я бы выбрал Осимхена».

Уверенная игра нигерийца – одна из главных причин, по которой «Наполи» идет на первом месте в чемпионате, выиграв все свои матчи.

За 7 матчей в основе «Наполи» у форварда 5 голов и один ассист.

У Мбаппе же 14 голевых действий в 13-ти матчах за ПСЖ.

Напомним, «Наполи» повторил свой лучший старт в Серии А.