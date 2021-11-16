Грозный: «Уверен в победе Украины над Боснией, а у Франции есть мотивация на матч с Финляндией»
Спасибо, Дешам! Мбаппе и Гризманн выйдут в старте сборной Франции на матч с Финляндией
Тренер «Ле Бле» отказался от кардинальных экспериментов в важной для Украины встречи
20:54
Фото - FFF
Сборная Франции на выезде сыграет с Финляндией в матче отбора на чемпионат мира-2022. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.
Главные тренеры команд определились со стартовыми составами на встречу. Отметим, что наставник «Ле Бле» Дидье Дешам решил не сильно экспериментировать со своей 11-кой, выпустив многих лидеров.
Александр Петраков же выпустил с первых минут Руслана Малиновского на матч против Боснии и Герцеговины. В заявке соперника не оказалось Миралема Пьянича.
За игрой отбора на чемпионат мира можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина.
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