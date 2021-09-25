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Спел от души! Видео чрезвычайно эмоционального исполнения гимна игроком «Вереса»

Партнер по команде с трудом сдерживал смех
Футбол Украинская Премьер-лига
19:34
Спел от души! Видео чрезвычайно эмоционального исполнения гимна игроком «Вереса»
фото - ФК Шахтер

В матче 9-го тура УПЛ «Шахтер» на своем поле принимал ровенский «Верес».

Помимо большого количества голов в матче, встреча также порадовала забавным эпизодом.

Во время исполнения государственного гимна Украины хавбек гостей Сергей Панасенко очень эмоционально исполнял песню.

Эта «итальянская» манера петь гимн здорово развеселила стоявшего рядом партнера по команде Михаила Шестакова, который с трудом сдерживал смех.

Ровненский клуб даже вел в счете по ходу игры, но в конце концов «горняки» добыли разгромную победу.

Павел Харченко
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