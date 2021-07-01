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Специалист сравнил Довбыка с Марио Манджукичем

Форвард громко заявил о себе
Футбол Евро-2020
18:07
Специалист сравнил Довбыка с Марио Манджукичем
Артем Довбык / фото - Gol

На 121-й минуте исторического матча Украины и Швеции форвард «СК Днепр-1» Артем Довбык своим голом отправил Украину прямиком в четвертьфинал Евро-2020. Бывший руководитель академии «Днепра» Жорди Гратакос рассказал о сильных качествах игрока:

«Довбык играл в Черкассах, прежде чем мы подписали его в молодежную команду «Днепра». Мы искали «девятку» - игрока динамичного и техничного, и Довбик подходил под эти требования. Это профиль форварда, который очень популярен в странах Востока. Это очень хорошо физически развитый нападающий, который держит мяч, и одновременно защитников соперника в напряжении.

Своей игрой Довбык открывает пространство для игроков, атакующих из глубины, у него хорошая координация и скорость. Он похож на Яремчука или Селезнева. Если бы мне пришлось сравнивать его с кем-то более известным широкой публике, то я бы сказал, что Довбык напоминает мне Манджукича».

Матч со сборной Швеции стал первым на этом чемпионате Европы для нападающего. Футбольный эксперт Виктор Леоненко задал тренерскому штабу вопрос о том, почему до этого Довбык даже не выходил на поле.

Напомним, в Черкассах хотят присвоить форварду почетное звание.

Павел Харченко
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Теги

Украина – Англия сборная Украины (футбол) Артем Довбык

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