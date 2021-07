Спинаццола был прооперирован после травмы на Евро-2020

Фото: Sky Sports

Защитник «Ромы» и сборной Италии Леонардо Спинаццола был прооперирован.

Хирургическое вмешательство 28-летний игрок перенес в Риме. Он начинает восстановление после повреждения.

Leonardo Spinazzola has successfully undergone surgery today to repair the Achilles tendon in his left leg.



Forza Leo! #ASRoma