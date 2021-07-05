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Спинаццола был прооперирован после травмы на Евро-2020
Защитник начинает восстановление
19:50
Фото: Sky Sports
Защитник «Ромы» и сборной Италии Леонардо Спинаццола был прооперирован.
Хирургическое вмешательство 28-летний игрок перенес в Риме. Он начинает восстановление после повреждения.
Leonardo Spinazzola has successfully undergone surgery today to repair the Achilles tendon in his left leg.— AS Roma English (@ASRomaEN) July 5, 2021
Forza Leo! #ASRoma
Травму Спинаццола получил в четвертьфинале Евро-2020. Он помог команде пройти Бельгию (2:1), однако получил разрыв ахиллового сухожилия.
Сообщалось, что Леонардо может пропустить из-за травмы весь следующий сезон.
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