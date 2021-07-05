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Спинаццола был прооперирован после травмы на Евро-2020

Защитник начинает восстановление
Футбол Серия А (Италия)
19:50
Спинаццола был прооперирован после травмы на Евро-2020
Фото: Sky Sports

Защитник «Ромы» и сборной Италии Леонардо Спинаццола был прооперирован.

Хирургическое вмешательство 28-летний игрок перенес в Риме. Он начинает восстановление после повреждения.

Травму Спинаццола получил в четвертьфинале Евро-2020. Он помог команде пройти Бельгию (2:1), однако получил разрыв ахиллового сухожилия.

Сообщалось, что Леонардо может пропустить из-за травмы весь следующий сезон.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Италии (футбол) Рома (Рим)

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