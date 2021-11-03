«Спортинг» и во второй раз разгромил «Бешикташ», снова забив сопернику 4 мяча

Турецкая команда потеряла все шансы даже на 3-е место

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В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Спортинг» принимал «Бешикташ».

Во второй половине первого тайма португальцы практически решили исход встречи, забив трижды за 10 минут. А в начале второго тайма Сарабия довел счет до неприличных 4:0.

«Бешикташ» ничем ответить не сумел.

В этой группе «Спортинг» набирает 6 очков и гарантирует себе еврокубковую весну, «Бешикташ» с нулем очков покидает еврокубки за 2 тура до финиша группового раунда.

Лига чемпионов, 4-й тур

«Спортинг» – «Бешикташ» 4:0

Голы: Гонсальвеш, 31, пен, 38, Паулиньо, 41, Сарабия, 56

«Спортинг»: Адан, Порро (Эшгайю, 17), Коатес, Феддаль, Инасиу, Матеус Рейс (Рубен Винагре, 72), Сарабия, Пальинья, Педру Гонсалвеш (Жоване Кабрал, 72), Матеуш Нунеш (Даниэл Браганса, 60), Паулинью (Нуну Сантуш, 60).

«Бешикташ»: Дестаноглу, Велинтон, Монтеро (Тейшейра, 46), Йылмаз, Топал, Хатчинсон (Учан, 61), Соуза, Уйсал, Геззаль (Тере, 78), Караман, Ларин (Боздоган, 61; Озъякуп, 83).

Предупреждения: Соуза (50), Ларин (50).

Удаление: Соуза (90).