«Спортинг» разгромил «Бешикташ» на выезде

Турецкая команда посыпалась еще в первом тайме

Фото: Twitter Спортинга

В матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Бешикташ» был разгромлен «Спортингом».

Еще в 1-м тайме турки пропустили трижды, а во втором тайме «Спортинг» довершил разгром.

Единственный гол в составе хозяев от Ларина не стал утешительным для «Бешикташа».

Это первые очки «Спортинга» в этой ЛЧ, «Бешикташ» пока не набрал ни одного балла.

Лига чемпионов, 3-й тур

«Бешикташ» – «Спортинг» 1:4

Голы: Ларин, 24 – Коатес, 15, 27, Сарабия, 44, пен, Паулинью, 89

«Бешикташ»: Дестаноглу, Розье, Вида, Велинтон, Нсакала, Пьянич, Тейшейра (Караман, 80), Соуза, Геззаль, Батшуайи, Ларин (Тере, 73).

«Спортинг»: Адан, Порро, Коатес, Феддаль (Нету, 90), Инасиу, Матеус Рейс (Эшгайю, 73), Сарабия (Тиагу Томаш, 84), Пальинья, Педру Гонсалвеш (Нуну Сантуш, 90), Матеуш Нунеш (Даниэл Браганса, 90), Паулинью.

Предупреждения: Порро (25), Вида (43), Тейшейра (47), Геззаль (58), Инасиу (72), Феддаль (76), Пьянич (90).