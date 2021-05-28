«Спортинг» выкупит Жоау Мариу

В лисабонском клубе довольны игрок хавбека

Жоау Мариу / фото - eurosport

Руководство «Спортинга» хочет выкупить у «Интера» находящегося в аренде Жоау Мариу, сообщает журналист Nicolo Schira.

Агент хавбека Федерико Пасторелло встретился с руководством «Интера», чтобы обсудить продажу игрока. «Спортинг» готов предложить Мариу 4-летний контракт, между клубами ведутся переговоры.

Контракт португальца с «нерадзурри» рассчитан до лета 2022 года, а портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 12 миллионов евро.

В минувшей кампании Мариу провел за «Спортинг» 34 матча во всех турнирах, и записал на свой счет 2 гола и 2 голевые передачи, а также, вместе с лисабонским клубом выиграл первенство страны.

Напомним, ранее «Интер» покинул главный тренер Антонио Конте.