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Спортивный директор «Копенгагена»: «Хочолава был нашей главной целью»

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Футбол Украинские легионеры
19:39
Спортивный директор «Копенгагена»: «Хочолава был нашей главной целью»
Давит Хочолава / Фото: ФК Копенгаген

Спортивный директор «Копенгагена» Питер Кристиансен прокомментировал подписание защитника «Шахтера» Давита Хочолавы. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Счастливы, что можем усилиться таким игроком, как Хочолава. Он был нашей главной целью в течение долгого времени. Он добавит нам некоторые качества, которые нам нужны.

Отношения строились в течение долгого времени, теперь пришло подходящее для всех время. Очень рады, что удалось оформить трансфер. Наш отдел скаутов давно следил за Хочолавой. Когда решили, что хотим подписать защитника, нам быстро подготовили главного кандидата.

Получим дополнительный международный опыт Хочолавы. Он очень силен в верховой игре, также обладает хорошим пасом. С нетерпением ждем, когда он присоединится к команде».


Ранее о характеристиках Хочолавы высказался тренер «Копенгагена» Питер Кристиансен.

Петр Приходько
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Теги

Давид Хочолава Копенгаген

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