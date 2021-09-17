Спортивный директор ПСЖ: «История Месси с «Барселоной» закончилась»
Спортивный директор ПСЖ Леонардо рассказал Canal+ о том, как в Париже вели работу над подписанием Лионеля Месси:
«Не могу скрывать, что мы общались, но это происходило, когда наступил январь. До конца его контракта с «Барселоной» оставалось менее 6 месяцев. Мы не выходили с Месси на связь до января 2021 года.
Я думаю, Лео хотел остаться в «Барсе». Честно говоря, он был уверен, что не хочет менять клуб, и говорил, что хочет завершить в «Барселоне» карьеру.
Но история Месси в «Барселоне» закончилась, и началась наша. Видеть такого игрока, как Месси, в футболке «ПСЖ» – невероятно. Очень приятное чувство».
Аргентинец не смог продлить контракт с «блаугранас» из-за серьезных финансовых проблем каталонцев.
Месси впервые вышел на поле в стартовом составе ПСЖ в матче Лиги чемпионов против «Брюгге» (1:1), но парижане не смогли взять три очка в той игре, а сам Лионель не отметился результативными действиями.
Напомним, Эдуард Соболь получил высшую, чем у Месси, Неймара и Мбаппе, оценку за ассист в матче с ПСЖ.
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