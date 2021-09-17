Спортивный директор ПСЖ: «История Месси с «Барселоной» закончилась»

Лионель Месси / фото - PSG

Спортивный директор ПСЖ Леонардо рассказал Canal+ о том, как в Париже вели работу над подписанием Лионеля Месси:

Я думаю, Лео хотел остаться в «Барсе». Честно говоря, он был уверен, что не хочет менять клуб, и говорил, что хочет завершить в «Барселоне» карьеру.

Но история Месси в «Барселоне» закончилась, и началась наша. Видеть такого игрока, как Месси, в футболке «ПСЖ» – невероятно. Очень приятное чувство».