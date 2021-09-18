Спортивный директор ПСЖ: «Месси хотел закончить карьеру в «Барселоне»

Но аргентинец перебрался в ПСЖ

Лионель Месси / Фото: ВВС

Спортивный директор ПСЖ Леонардо рассказал о переговорах с Лионелем Месси, когда он еще выступал за «Барселону». Его слова приводит Sport.es.

«Не буду скрывать. Мы общались, но уже в январе, когда у него осталось шесть месяцев по контракту с «Барселоной». До января 2021 года мы не выходили с ним на контакт. Думаю, что Лео хотел остаться в «Барселоне». Откровенно говоря, он хотел закончить карьеру там. Но история Месси в «Барселоне» завершилась, и началась наша. Прекрасно видеть Месси в футболке ПСЖ».

Ранее стало известно, сколько Месси зарабатывает в ПСЖ.