Зарплата Мбаппе в ПСЖ снизилась
Спортивный директор ПСЖ опроверг информацию о зарплате Месси
Сумма, которую получает аргентинец, остается загадкой
09:25
Лионель Месси / фото - PSG
Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал заявление издания L`Equipe, что форвард парижан Лионель Месси зарабатывает во французском гранде 30 миллионов евро в год:
«Эти данные крайне далеки от реальности как в плане сроков, так и цифр.
В контракте есть положения о конфиденциальности, но я могу сказать, что опубликованная сумма – неправда».
Аргентинец пополнил состав парижан этим летом, перейдя на правах свободного агента. Месси не смог подписать новый контракт с «Барселоной», так как каталонцы не смогли вписать его внушительную зарплату себе в бюджет.
Ранее Леонардо заявлял, что легендарный форвард планировал завершить свою карьеру в составе каталонцев.
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