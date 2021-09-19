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Спортивный директор ПСЖ опроверг информацию о зарплате Месси

Сумма, которую получает аргентинец, остается загадкой
Футбол Лига 1 (Франция)
09:25
Спортивный директор ПСЖ опроверг информацию о зарплате Месси
Лионель Месси / фото - PSG

Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал заявление издания L`Equipe, что форвард парижан Лионель Месси зарабатывает во французском гранде 30 миллионов евро в год:

«Эти данные крайне далеки от реальности как в плане сроков, так и цифр.

В контракте есть положения о конфиденциальности, но я могу сказать, что опубликованная сумма – неправда».

Аргентинец пополнил состав парижан этим летом, перейдя на правах свободного агента. Месси не смог подписать новый контракт с «Барселоной», так как каталонцы не смогли вписать его внушительную зарплату себе в бюджет.

Ранее Леонардо заявлял, что легендарный форвард планировал завершить свою карьеру в составе каталонцев.

Павел Харченко
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