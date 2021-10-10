Тотти: «Я думал о переходе в «Реал»
Спортивный директор ПСЖ: «Реал» заслуживает санкций, потому что постоянно говорит о Мбаппе. А он наш игрок»
Леонардо находится в недоумении
Килиан Мбаппе / Фото: Getty Images
Спортивный директор ПСЖ Леонардо считает, что мадридский «Реал» заслуживает санкций, поскольку активно форсирует в прессе информацию о том, что форвард парижан Килиан Мбаппе вскоре может переехать в Мадрид. Его слова приводит Marca.
«Мы хотим, чтобы Мбаппе остался в ПСЖ. Килиан на 100% представляет клуб, поскольку он жемчужина, один из лучших в мире.
Я думаю, что «Реал» заслуживает санкций, поскольку они всегда говорят о Килиане. Он наш игрок».
Ранее Мбаппе сам подтвердил, что летом хотел уйти в «Реал». Сейчас же форвард заявляет, что мадридский клуб является его мечтой.
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