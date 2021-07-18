Справились и без Соболя. «Брюгге» выиграл первый трофей в сезоне

Бывший клуб Малиновского не оказал должного сопротивления в Суперкубке Бельгии

Фото - ФК Брюгге

В матче за Суперкубок Бельгии «Брюгге» переиграл «Генк».

Счет, правда, открыл Бонгонда. Однако бывшая команда Малиновского радовалась недолго. В компенсированное к первому тайму время выровнял положение Митрович.

А сразу после перерыва Ланг и Мата поставили соперника в сложное положение. Из него так и не удалось выйти. Лишь в концовке игры отставание сократил Уронен.

Защитник «Брюгге» Эдуард Соболь в заявку не попал. Футболист до недавнего времени находился в расположении сборной Украины.

Суперкубок Бельгии

«Брюгге» – «Генк» 3:2

Голы: Митрович, 45+3, Ланг, 48 (пен.), Мата, 50 – Бонгонда, 44, Уронен, 90+3

«Брюгге»: Ламменс, Мата (ван дер Бремпт, 88), Мехеле, Митрович, Рикка, Мбамба (Баланта, 77), Коссуну, Ритс, Ланг (Сандра, 85), де Кетелар, Дост (Перес, 77).

«Генк»: Вандевордт, Пресиадо (Уронен, 64), Садик, МакКензи, Юклерод, Трезор Ндайишимийе, Хейнен (Грошовски, 59), Тома, Дзюня (Эйтинг, 60), Бонгонда (Пэинтсил, 75), Онуачу (Дессерс, 46).

Предупреждения: Ланг, де Кетелар