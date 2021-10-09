Маркевич рассказал, кто победит в матче Финляндия – Украина
Сразу четыре игрока сборной Украины рискуют пропустить домашний матч с Боснией и Герцеговиной
Футболистам стоит аккуратнее играть в Хельсинки
9 октября 11:50
Александр Петраков / фото - УАФ
Сегодня, 9 октября, сборная Украины сыграет с Финляндией в рамках квалификации на ЧМ-2022.
Под угрозой дисквалификации находятся сразу четыре футболиста национальной команды: Эдуард Соболь, Николай Матвиенко, Георгий Бущан и капитан Андрей Ярмоленко.
Если кто-то из них получит в игре с финнами желтую карточку, то будет дисквалифицирован на один матч и пропустит встречу с Боснией и Герцеговиной.
У боснийцев также есть игроки, рискующие не сыграть 12 октября во Львове: Синиша Саничанин и Эдин Джеко. Им предстоит игра против Казахстана.
Онлайн трансляция Финляндия – Украина. Начало – в 19:00.
Бомбоубежище и раздевалки в подвале. На каком стадионе сборная Украины сыграет с финнами.
Комментарии 0