Сразу четыре игрока сборной Украины рискуют пропустить домашний матч с Боснией и Герцеговиной

Футболистам стоит аккуратнее играть в Хельсинки

Александр Петраков / фото - УАФ

Сегодня, 9 октября, сборная Украины сыграет с Финляндией в рамках квалификации на ЧМ-2022.

Под угрозой дисквалификации находятся сразу четыре футболиста национальной команды: Эдуард Соболь, Николай Матвиенко, Георгий Бущан и капитан Андрей Ярмоленко.

Если кто-то из них получит в игре с финнами желтую карточку, то будет дисквалифицирован на один матч и пропустит встречу с Боснией и Герцеговиной.

У боснийцев также есть игроки, рискующие не сыграть 12 октября во Львове: Синиша Саничанин и Эдин Джеко. Им предстоит игра против Казахстана.

Онлайн трансляция Финляндия – Украина. Начало – в 19:00.

Бомбоубежище и раздевалки в подвале. На каком стадионе сборная Украины сыграет с финнами.