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Сразу два авторитетных портала назвали Малиновского лучшим игроком матча с «Интером»

Хавбек поучаствовал в двух голах «Аталанты»
Футбол Украинские легионеры
22:33
Сразу два авторитетных портала назвали Малиновского лучшим игроком матча с «Интером»
Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

В матче 6 тура Серии А «Аталанта» с «Интером» расписали результативную ничью (2:2).

Оба гола бергамасков сделал Руслан Малиновский. Сначала украинец пушечным ударом сравнял счет, не оставив шансов Хандановичу.

Второй мяч «богини» залетел также не без участия хавбека – после его удара с отскока забил Толой.

Малиновского признали лучшим игроком встречи сразу два авторитетных портала – WhoScored и SofaScore.

SofaScore
WhoScored

Напомним, стало известно, кого игроки сборной Украины поддержали в конфликте Петракова и Малиновского.

Павел Харченко
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Руслан Малиновский Аталанта Интер

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