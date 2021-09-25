Малиновский поучавствовал в двух голах «Аталанты» и помог команде набрать очки с чемпионским «Интером»
Сразу два авторитетных портала назвали Малиновского лучшим игроком матча с «Интером»
Хавбек поучаствовал в двух голах «Аталанты»
22:33
Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC
В матче 6 тура Серии А «Аталанта» с «Интером» расписали результативную ничью (2:2).
Оба гола бергамасков сделал Руслан Малиновский. Сначала украинец пушечным ударом сравнял счет, не оставив шансов Хандановичу.
Второй мяч «богини» залетел также не без участия хавбека – после его удара с отскока забил Толой.
Малиновского признали лучшим игроком встречи сразу два авторитетных портала – WhoScored и SofaScore.
Напомним, стало известно, кого игроки сборной Украины поддержали в конфликте Петракова и Малиновского.
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