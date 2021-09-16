Сразу два ресурса признали Зинченко одним из худших игроков «Сити» в матче с «Лейпцигом»

Статистические порталы дали неутешительные оценки украинцу

Александр Зинченко / Фото - Манчестер Сити

«Манчестер Сити» уверенно переиграл «Лейпциг» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов (6:3). Защитник «горожан» Александр Зинченко провел на поле весь поединок.

Известный портал WhoScored оценил действия украинца 6.3 баллами. Хуже в команде выступили лишь голкипер Эдерсон (5.6) и хавбек Фил Фоден, вышедший на замену.

По версиименьшую оценку получил лишь бразильский вратарь 5.8 против 6.0. Отметим, что для защитника это первый полный матч за «Манчестер Сити» в сезоне.