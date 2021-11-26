Сразу две битвы за еврокубки, одна из них – за бронзу. Прогноз на матчи 16-го тура УПЛ

У «Шахтера» и «Динамо» проблем с соперниками быть не должно

Прогноз

Фото: УПЛ

На очереди 16-й тур чемпионата Украины, и вместе с тем – 1-й тур 2-го круга УПЛ. Среди 8-ми матчей, которые нас ожидают, стоит выделить две принципиальные битвы – «Ворскла» – «Днепр-1» и «Александрия» – «Заря». «Динамо» и «Шахтер» после очередных неудач в еврокубках посреди недели получат во внутреннем чемпионате сладкие пилюли – «Минай» и «Ингулец».

«Мариуполь» – «Львов» (26 ноября, 19:30)

«Львов» в последнем туре сенсационно обыграл «Зарю», но это скорее было исключение из правил. Тем не менее, команда Дулуба немного обезопасила себя от зоны вылета и сейчас может играть более раскованно. Вперед в этом матче нужно идти «Мариуполю», который катастрофически много проигрывает и не может выбраться с последнего места таблицы уже 3 месяца. «Мариуполь» будет больше контролировать мяч, а «Львов» сыграет в удобный для себя футбол на контратаках. У приазовцев в этом сезоне очень слабая защита, рискнем предположить, что львовяне несколько раз подловят команду Маркевича на контратаках.

Прогноз: победа «Львова» в 1 или 2 мяча.

«Минай» – «Динамо» (27 ноября, 14:00)

Откровенный аутсайдер против откровенного фаворита. «Динамо» после матча с «Баварией» находится на неком эмоциональном подъеме, даже несмотря на вылет из еврокубков. Сейчас команду не ругают, так что психологическое состояние должно быть в порядке. Но даже против плохого «Динамо» у «Миная» было бы мало шансов. Киевляне понимают, что в этом сезоне осталось лишь две цели – УПЛ и Кубок Украины. Вряд ли команда Луческу упустит свое в этой встрече. В Киеве с приходом румына научились брать «свои» дежурные очки.

Прогноз: ставка на «Динамо» – индивидуальный тотал больше 2,5.

«Черноморец» – «Десна» (27 ноября, 17:00)

Обе команды сейчас находятся в кризисном состоянии. «Черноморец» в УПЛ многие ненавидят из-за связей с «Динамо», а в «Десне» – большие проблемы с финансами. Небольшим фаворитом у букмекеров является «Десна», но это скорее всего лишь из-за лучшего турнирного положения. В целом, шансы на победу у двух команд равны. Но «Черноморцу» очки нужны больше, они и будут пытаться играть первым номером и владеть мячом. Ожидаем результативной игры, ведь у одесситов большие проблемы с защитой, но они неплохо идут в атаку. Почти все матчи с их участием заканчиваются с немалым количеством забитых мячей.

Прогноз: «Черноморец» не проиграет / тотал больше 2,5.

«Днепр-1» – «Ворскла» (27 ноября, 19:30)

Центральный матч тура. И «Днепр-1» и «Ворскла» в очень хорошем состоянии сейчас и идут нога в ногу. У команд по 31 очку, они делят 3-4 строчку в таблице. От «Днепра-1» и «Ворсклы» можно ожидать интересного атакующего и динамичного футбола, а также – голов. Однозначно забьют обе команды, матч не будет закрытым. Насчет победы какой-то из команд что-то прогнозировать сложно исходя з абсолютного равенства шансов на эти самые 3 очка, но игра однозначно не будет скучной. Возможно, если бы этот матч проводился бы ближе к концу чемпионата и команды были бы в таком положении, цена ошибки была бы выше и можно было бы сделать прогноз на осторожный футбол. Сейчас даже в случае поражения одной из команд будет шанс все исправить и особого смысла закрываться нет. Ждем яркого поединка.

Прогноз: обе забьют.

«Ингулец» – «Шахтер» (28 ноября, 14:00)

Текст с прогноза на матч между «Минаем» и «Динамо» можно скопировать и сюда. Абсолютно такая же ситуация, такой же фаворит против аутсайдера. «Шахтер» еще и злой, ведь команда Де Дзерби лишилась еврокубков. А психологическое состояние у «горняков» похуже, чем у «Динамо». «Горняки» не позволят себе оконфузиться во второй раз за неделю и потерять очки в столько простой ситуации и с таким кризисным соперником.

Прогноз: разгромная победа «Шахтера».

«Рух» – «Металлист-1925» (28 ноября, 17:00)

Львовяне немного обезопасили себя от пребывания в зоне вылета, но все равно ходят «возле обрыва». Харьковчане в свою очередь после победной серии (5 матчей подряд), сейчас выдают такую же проигрышную – 4 матча подряд. Что-то сломалось в механизме подопечных Кривенцова, а это уравнивает шансы команд на победу. Вряд ли мы увидим открытый футбол, такой уж стиль у этих команд.

Прогноз: тотал меньше 2,5.

«Колос» – «Верес» (28 ноября, 19:30)

Печальный в этом сезоне «Колос» будет небольшим аутсайдером этой встречи. Тем не менее, «Верес» – домашняя команда, которая в УПЛ в родных стенах еще не проигрывала. На выезде не все так однозначно. Команда же из Ковалевки – одна из самых скучных в этом сезоне – лишь 10 забитых мячей, худший показатель в лиге. «Верес» обычно играет от соперника, у ровенчан также нет своего определенного четко выраженного стиля. Голов мы много не увидим, а вот борьбы будет хоть отбавляй.

Прогноз: «Верес» не проиграет / тотал меньше 2,5.

«Александрия» – «Заря» (29 ноября, 19:30)

Заключительная игра тура будет интересной. Правда, жаль, что немного скучноватой в этом сезоне является «Александрия» с примитивным автобусным стилем от Юрия Гуры. Но разве она была другой при Шаране? «Заря» после классной серии из 6-ти побед подряд в последнем туре умудрилась проиграть «Львову», сенсация. Плюсом для команды Гуры будет функциональное состояние его игроков – все-таки «Заря» играла с «Ромой» в четверг и может подсесть в концовке. Ну и фактор домашнего поля. Скорее всего, «Александрия» закроется и будет выжидать шанса на контратаках, а «Заря» будет пытаться вскрывать насыщенную оборону соперника. Пожалуй, поставим в этой встрече на непроигрыш команды Юрия Гуры – «Александрия» неплохо играет с фаворитами в этом чемпионате, частенько портит им нервы и отбирает очки.

Прогноз: «Александрия» не проиграет.

Турнирная таблица УПЛ.