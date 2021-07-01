Сразу двое игроков сборной Украины провели юбилейные матчи за «сине-желтых»

На счету футболистов по 40 поединков

Фото - УАФ

Сборная Украины в концовке дополнительного времени матча четвертьфинала Евро-2020 дожала Швецию (2:1). Данный поединок стал юбилейным для двоих игроков «сине-желтых», сообщает пресс-служба УАФ.

Уже 40 встреч в футболке национальной команды провели защитник Николай Матвиенко и хавбек Сергей Сидорчук. Такое количество игр позволяет футболистам делить 31-ю строчку в списке гвардейцев сборной. 30-м с 41 поединком является Руслан Малиновский.

Полузащитник Тарас Степаненко провел 64-й матч. Это позволило игроку обойти Владислава Ващука и занять 14-строчку рейтинга.

Ранее сообщалось, что Артем Довбык стал автор самого позднего гола в истории сборной Украины.