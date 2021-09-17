Сразу пять игроков «Металлиста» травмированы перед центральным матчем тура Первой лиги

Из них – два легионера и три украинца

Маилтон / Фото - ФК Металлист

Харьковский «Металлист» сегодня, 17 сентября, проведет матч девятого тура Первой лиги против «Полесья». Главному тренеру команды Александру Кучеру придется применить серьезную ротацию.

Во встрече не смогут принять участие защитник Сергей Люлька, полузащитники Евгений Банада, Артем Белый и Маилтон, а также нападающий Брайан Риаскос. Все – из-за травм.

Однако ранее наставник харьковчан сообщил о возвращении в общую группу хавбека Фареса Балули. Француз не выходил на поле с 28 августа.

Ранее Кучер поделился мнением о «Полесье» и главном тренере команды Юрии Калитвинцеве.