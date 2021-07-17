Фанаты «Динамо» сорвали эмблемы «Шахтера» и надругались над ними
Сразу пять игроков «Шахтера» занимаются по индивидуальной программе
Из них два представителя сборной Украины
Фото - ФК Шахтер
Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к новому сезону в Украине. В пятницу, 16 июля, была проведена вечерняя тренировка.
Вне общей группы оказались сразу пять футболистов. Сергей Кривцов, Маркос Антонио, Исмаили, Витао и Марлос занимались по индивидуальной программе.
Однако игроки избежали серьезных проблем. Ожидается, что все они в ближайшие дни присоединятся к другим исполнителям.
Уже 20 июля «Шахтер» сыграет контрольный матч с «Оболонью».
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