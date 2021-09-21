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Тема дняРинату Ахметову – 55. Пять главных достижений за время президентства в «Шахтере»

Срна: «Через 10 минут знакомства с Ахметовым попросил контракт на 10 лет»

Бывший капитан «горняков» очень комплиментарно высказался о президенте клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
14:12
Срна: «Через 10 минут знакомства с Ахметовым попросил контракт на 10 лет»
Фото: пресс-служба «Шахтера»

Бывший капитан «Шахтера» Дарио Срна поделился мнением о президенте клуба Ринате Ахметове:

«У нашего президента в этом году два юбилея – 55 лет и 25 лет как он президент «Шахтера». Сначала хочу его поздравить с днем рождения! Желаю здоровья, счастья, любви. Вместе с ним, я уверен, мы добьемся много спортивных успехов – это его радует больше всего.

Он любит «Шахтер», любит Донбасс, Донецк, Украину. Я со своей стороны ему обещаю, что мы вместе со всеми остальными будем делать все, чтобы он был счастлив, чтобы смотрел хороший, атакующий «Шахтер», который он любит. С другой стороны, у него другой юбилей – 25 лет президентства. Я знаю, что очень много президентов других клубов ему завидуют, все хотят быть как он, но ни у кого не получается.

Я приехал в «Шахтер» в 2003 году, познакомился с ним и через 10 минут попросил контракт на 10 лет. О чем это говорит? Это говорит о том, что он просто влюблен в футбол, влюблен в «Шахтер», любит делать качественную, хорошую, атакующую команду. Поэтому от всех болельщиков, от меня, от всей команды спасибо ему за 25 прекрасных лет! Спасибо, что переживает и помогает каждую минуту, каждую секунду. Мы будем стараться радовать его нашими играми, нашими забитыми голами, нашими результатами. Еще раз, Ринат Леонидович, с днем рождения, спасибо Вам за все, желаю Вам всего-всего хорошего!»


Ранее Срна рассказал о новом векторе развития «Шахтера».

Сергей Остапенко
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Теги

Шахтер Донецк Ринат Ахметов Дарио Срна

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