Срна – о ситуации в Украине: «Много вопросов от бразильцев. Но ничего нового, тренируемся»

Дарио Срна / Фото - ФК Шахтер

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна в интервью пресс-службе «горняков» рассказал о разговоре внутри команды о возможном военном вторжении России на территорию Украины.

Футболисты должны думать о футболе, должны думать о чемпионстве, о результатах, а все остальные должны заниматься своей работой, вот и все. Сказали, что сегодня все хорошо. Надеемся, что все будет хорошо. Мир – это самое важное. Надеемся, что прилетим в Киев и все будет хорошо.

Много вопросов было со стороны бразильцев. Они следят, каждый день что-то другое пишут, каждый день что-то происходит. Ничего не произошло, поэтому сказали наше мнение, что никто ничем не будет рисковать. Что будем поступать так, как и остальные команды, остальные люди. Ничего нового, готовимся, тренируемся. Мы должны думать о футболе.