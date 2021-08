Стадион взорвался овациями! Как ПСЖ представил Месси фанатам

фото - France24

Перед первым домашним матчем сезона ПСЖ на переполненном «Парк де Пренс» представил новичков клуба.

Для игроков соорудили трибуну прямо посреди поля, а выход каждого игрока сопровождался залпами фейерверков.

Самым ярким стало появление главной звезды – Лионеля Месси. Болельщики на стадионе в унисон выкрикивали фамилию игрока и пели песни в его честь.

*SCENES* in Paris as Lionel Messi is introduced at the Parc des Princes along with PSG’s summer haul of signings



(via @CanalSupporters)pic.twitter.com/i2QYhfQMdt