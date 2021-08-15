Стадион взорвался овациями! Как ПСЖ представил Месси фанатам

Игрок затмил своим появлением других новичков

фото - France24

Перед первым домашним матчем сезона ПСЖ на переполненном «Парк де Пренс» представил новичков клуба.

Для игроков соорудили трибуну прямо посреди поля, а выход каждого игрока сопровождался залпами фейерверков.

Самым ярким стало появление главной звезды – Лионеля Месси. Болельщики на стадионе в унисон выкрикивали фамилию игрока и пели песни в его честь.

*SCENES* in Paris as Lionel Messi is introduced at the Parc des Princes along with PSG’s summer haul of signings



(via @CanalSupporters)pic.twitter.com/i2QYhfQMdt — Planet Fútbol (@si_soccer) August 14, 2021

Появление легендарного аргентинца заставило болельщиков забыть о других новичках, представленных перед болельщиками. Даже такая именитая персона как Серхио Рамос отошла на второй план.

Помимо аргентинца и испанца представили также Джанлуиджи Доннарумму, Жоржиньо Вейналдума и Ашрафа Хакими.

When real-life sports moments feel like a movie…



Messi’s PSG intro was something else. pic.twitter.com/kvr9nbqyc1 — Boardroom (@boardroom) August 15, 2021

Сам матч, который последовал за представлением закончился победой парижан. Столичный клуб хоть и оформил комфортное преимущество в первом тайме, но не упустил возможности пощекотать нервы своим фанатам.