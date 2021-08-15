Стадион взорвался овациями! Как ПСЖ представил Месси фанатам
Перед первым домашним матчем сезона ПСЖ на переполненном «Парк де Пренс» представил новичков клуба.
Для игроков соорудили трибуну прямо посреди поля, а выход каждого игрока сопровождался залпами фейерверков.
Самым ярким стало появление главной звезды – Лионеля Месси. Болельщики на стадионе в унисон выкрикивали фамилию игрока и пели песни в его честь.
*SCENES* in Paris as Lionel Messi is introduced at the Parc des Princes along with PSG’s summer haul of signings— Planet Fútbol (@si_soccer) August 14, 2021
(via @CanalSupporters)pic.twitter.com/i2QYhfQMdt
Появление легендарного аргентинца заставило болельщиков забыть о других новичках, представленных перед болельщиками. Даже такая именитая персона как Серхио Рамос отошла на второй план.
Помимо аргентинца и испанца представили также Джанлуиджи Доннарумму, Жоржиньо Вейналдума и Ашрафа Хакими.
When real-life sports moments feel like a movie…— Boardroom (@boardroom) August 15, 2021
Messi’s PSG intro was something else. pic.twitter.com/kvr9nbqyc1
Сам матч, который последовал за представлением закончился победой парижан. Столичный клуб хоть и оформил комфортное преимущество в первом тайме, но не упустил возможности пощекотать нервы своим фанатам.
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