Хавбек «Колоса»: «Команда проявляет характер, мы получаем удовольствие от игры»
Стал известен лучший тренер 17 тура УПЛ
Его команда выиграла второй матч подряд
Фото: ФК Колос
УПЛ определила лучшего тренера по итогам 17 тура.
Им стал наставник «Колоса» Ярослав Вишняк. Его команда обыграла на выезде «Металлист-1925» (1:0).
От экспертов УПЛ он получил оценку 4,6 за встречу с харьковчанами.
Вишняк лишь недавно возглавил команду на полноценной основе. «Колос» выиграл второй матч подряд.
Лучшим игроком тура стал хавбек «Динамо» Беньямин Вербич.
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