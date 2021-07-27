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Стал известен план «Бенфики» по покупке Яремчука

В Португалии до сих пор интересуются нападающим
Футбол Украинские легионеры
16:46
Стал известен план «Бенфики» по покупке Яремчука
Роман Яремчук / фото - GettyImages

Уже длительное время идут переговоры по поводу трансфера украинского нападающего Романа Яремчука из «Гента» в «Бенфику», сообщает Jorge das Transferências.

Португальцы хотят подписать форварда, ярко проявившего себя на Евро-2020, но бельгийский клуб требует за него большую сумму.

«Гент» хочет заработать на продаже Яремчука около 20-30 миллионов. Для того, чтобы провернуть эту сделку «орлам» нужно продать двух своих форвардов: Карлоса Винисиуса и Хариса Сеферовича.

Но, как сообщалось ранее, португальцы могут предпочесть более дешевый вариант – подписание опытного испанского форварда Диего Косты, известного своими выступлениями за «Атлетико» и «Челси».

Также украинским нападающим интересовался Жозе Моуриньо, желающий пригласить игрока в итальянскую «Рому».

Напомним, «Гент» поднял на Яремчука цену хитрым способом.

Павел Харченко
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Теги

Роман Яремчук Бенфика Жозе Моуриньо

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