Хавбек «Руха»: «Матч будет для «Ворсклы» третьим за неделю, это будет нам на руку»
Стал известен стартовый состав «Ворсклы» на игру с «КуПСом»
Украинская команда будет бороться за выход в следующий раунд квалификации ЛК
18:14
Фото: Football.ua
Стал известен стартовый состав «Ворсклы» на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против «КуПСа».
«Ворскла»: Ризнык, Чеснаков, Тамм, Пердута, Бондаренко, Якубу, Кане, Скляр, Тилль, Пуцлин, Степанюк.
«КуПС»: Крайдль, Тойвомяки, Каррильо, Томас, Хямяляйнен, Узочокву, Попович, Аджей-Боатенг, Икауниекс, Себбан, Удо.
Видео трансляция матча «Ворскла» – «КуПС».
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