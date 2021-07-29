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Стал известен стартовый состав «Ворсклы» на игру с «КуПСом»

Украинская команда будет бороться за выход в следующий раунд квалификации ЛК
Футбол Лига конференций UEFA
18:14
Стал известен стартовый состав «Ворсклы» на игру с «КуПСом»
Фото: Football.ua

Стал известен стартовый состав «Ворсклы» на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против «КуПСа».

«Ворскла»: Ризнык, Чеснаков, Тамм, Пердута, Бондаренко, Якубу, Кане, Скляр, Тилль, Пуцлин, Степанюк.

«КуПС»: Крайдль, Тойвомяки, Каррильо, Томас, Хямяляйнен, Узочокву, Попович, Аджей-Боатенг, Икауниекс, Себбан, Удо.

Видео трансляция матча «Ворскла» – «КуПС».

Онлайн трансляция матча «Ворскла» – «КуПС».

Петр Приходько
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Теги

Ворскла КуПС (футбол)

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