СМИ: Кулач покинет «Ворсклу»
Стал известен стартовый состав «Ворсклы» на первый еврокубковый матч сезона
Полтавская команда сыграет с «КуПСом»
22 июля 18:23
Фото: пресс-служба Ворсклы
Стали известны стартовые составы на матч «КуПС» – «Ворскла» в 2-м квалификационном раунде Лиги Конференций.
«КуПС»: Крайдль, Тойвомяки, Каррильо, Томас, Хямяляйнен, Узочокву, Попович, Аджей-Боатенг, Ниссиля, Себбан, Удо.
«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Чеснаков, Пердута, Бондаренко, Якубу, Кане, Скляр, Тилль, Пуцлин, Степанюк.
Онлайн трансляция матча «КуПС» – «Ворскла».
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