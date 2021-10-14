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Стала известна новая цена Коваленrо

Полузащитник «Специи» подешевел
Футбол Украинские легионеры
14 октября 21:20
Стала известна новая цена Коваленrо
Виктор Коваленко / Фото: сайт Специи

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко упал в цене на 1 миллион евро по данным портала Transfermarkt.

Коваленко на данный момент стоит 4 миллиона евро.

Отметим, Коваленко выступает за «Специю» с лета 2021-го года, он находится в аренде. Контракт украинца принадлежит «Аталанте».

Напомним, вчера Коваленко впервые работал в общей группе «Специи» после травмы.

Петр Приходько
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Специя Виктор Коваленко

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