Коваленко тренировался в общей группе «Специи» впервые после травмы
Стала известна новая цена Коваленrо
Полузащитник «Специи» подешевел
14 октября 21:20
Виктор Коваленко / Фото: сайт Специи
Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко упал в цене на 1 миллион евро по данным портала Transfermarkt.
Коваленко на данный момент стоит 4 миллиона евро.
Отметим, Коваленко выступает за «Специю» с лета 2021-го года, он находится в аренде. Контракт украинца принадлежит «Аталанте».
Напомним, вчера Коваленко впервые работал в общей группе «Специи» после травмы.
Комментарии 0