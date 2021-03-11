«Ювентус» намерен продать Роналду летом
Стала известна сумма, за которую «Ювентус» может отпустить Роналду
Она немногим более годовой зарплаты португальца в итальянском клубе
Криштиану Роналду / Фото: facebook.com/Juventus
Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» в летнее трансферное окно.
Как пишет Sport Mediaset, клуб планирует выручить за португальца около 60 миллионов евро.
Расставание с португальцем также позволит «Ювентусу» значительно разгрузить зарплатную ведомость. Чемпион Европы 2016 года получает около 54 млн евро грязными.
Срок действующего контракта форварда с клубом истекает летом 2022 года.
Напомним, что «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов.
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