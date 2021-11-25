Зидан провел переговоры с ПСЖ. Титулованный наставник – в раздумьях
Стала известно главное препятствие Зидана на пути к тренерскому мостику ПСЖ
Французский специалист хочет не быть под контролем
25 ноября 19:58
Зинедин Зидан / Фото - the42.ieПСЖ рассчитывает назначить Зинедина Зидана главным тренером в случае, если нынешний наставник парижан Маурисио Почеттино покинет команду.
Как сообщает Foot Mercato, одним из препятствий является нежелание 49-летнего французского специалиста работать под контролем спортивного директора Леонардо.
Если Зидан согласится переехать в Париж, то хотел бы иметь определенную свободу действий, а не зависеть от решений бразильца.
Ранее сообщалось, что Зидан уже провел переговоры с ПСЖ.
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