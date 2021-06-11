Цыганков вернулся в общую группу и поедет на матч с Нидерландами
Стали известны арбитры первого матча сборной Украины на Евро-2020
Встречу с голландцами обслужат немцы
13:13
Фото: UEFA
UEFA назначил арбитров на матч первого тура группы Евро-2020 Нидерланды – Украина.
Встречу обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Брыхом. Ему будут помогать Марк Борщ! и Штефан Лупп. Четвертый арбитр из Польши Бартош Франковиски.
Арбитр VAR – Марко Фритц.
Игра состоится 13 июня.
Видеотрансляция матча Украина – Нидерланды онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
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