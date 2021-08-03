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Стали известны финалисты футбольного турнира на Олимпиаде
Решающий матч состоится 7-го августа
3 августа 17:44
Фото: Getty Images
Сборные Бразилии и Испании сыграют в финале футбольного турнира на Олимпиаде в Токио.
Бразилия в полуфинале в серии пенальти переиграла Мексику, а Испания в экстра-таймах благодаря голу Марко Асенсио одолела сборную Японии.
Финал состоится 7-го августа, начало – в 14:30. Матч за третье место между Мексикой и Японией пройдет 6-го августа, начало – в 14:00.
Напомним, сегодняшний день стал успешным для украинских борцов на Олимпиаде в Токио.