Новый контракт Месси под угрозой. Примера отказала «Барселоне» в помощи
Стали известны новые подробности о будущем Месси
Форвард останется в «Барселоне»
16:59
Лионель Месси / Фото: Eurosport
Стали известны детали грядущего контракта Лионеля Месси с «Барселоной», сообщает Diario Sport.
По информации источника, стороны подпишут контракт на 5 лет, также известно, что Месси согласился снизить свою зарплату на 50%.
Известно, что официально о продлении контракта сообщат в конце июля.
Напомним, контракт Месси с «Барселоной» завершился 1 июля, прямо сейчас аргентинец является свободным агентом.
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