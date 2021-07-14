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Стали известны новые подробности о будущем Месси

Форвард останется в «Барселоне»
Футбол Примерa (Испания)
16:59
Стали известны новые подробности о будущем Месси
Лионель Месси / Фото: Eurosport

Стали известны детали грядущего контракта Лионеля Месси с «Барселоной», сообщает Diario Sport.

По информации источника, стороны подпишут контракт на 5 лет, также известно, что Месси согласился снизить свою зарплату на 50%.

Известно, что официально о продлении контракта сообщат в конце июля.

Напомним, контракт Месси с «Барселоной» завершился 1 июля, прямо сейчас аргентинец является свободным агентом.

Петр Приходько
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Теги

Лионель Месси Барселона (футбол)

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