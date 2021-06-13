Стали известны новые подробности о состоянии Эриксена после инфаркта

Фото: The Guardian

Федерация футбола Дании выступила с официальным заявлением о состоянии полузащитника национальной команды Кристиана Эриксена.

Команда и тренерский штаб получили кризисную помощь. Они продолжат поддерживать друг друга после вчерашнего инцидента.

Мы хотим поблагодарить всех болельщиков, игроков, королевские семьи Дании и Англии, международные ассоциации и клубы за теплые пожелания в адрес Кристиана Эриксена.

Мы предлагаем всем присылать свои пожелания в Федерацию футбола Дании. Мы передадим их Кристиану и его семье».