Стали известны новые подробности о состоянии Эриксена после инфаркта
Федерация футбола Дании выступила с официальным заявлением о состоянии полузащитника национальной команды Кристиана Эриксена.
«Сегодня утром мы поговорили с Кристианом Эриксеном, он передал привет своим партнерам по команде. Его состояние стабильно, он находится в больнице, чтобы пройти дальнейшее обследование.
Команда и тренерский штаб получили кризисную помощь. Они продолжат поддерживать друг друга после вчерашнего инцидента.
Мы хотим поблагодарить всех болельщиков, игроков, королевские семьи Дании и Англии, международные ассоциации и клубы за теплые пожелания в адрес Кристиана Эриксена.
Мы предлагаем всем присылать свои пожелания в Федерацию футбола Дании. Мы передадим их Кристиану и его семье».
Напомним, Эриксен потерял сознание в конце 1-го тайма матча Евро-2020 с Финляндией (0:1), его экстренно доставили в больницу с кислородной маской, там Эриксен пришел в сознание и даже сумел заговорить. Затем врачи идентифицировали это как сердечный приступ.
«Без приукрашений – он умер. На несколько минут». Рыдающая жена, герой Кьер, послание от Лукаку – произошедшее с Эриксеном ужасно.
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