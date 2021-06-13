«Без приукрашений – он умер. На несколько минут». Рыдающая жена, герой Кьер, послание от Лукаку – произошедшее с Эриксеном ужасно

Вероятно, он завершит карьеру

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Футболисты Дании прикрывали Кристиана Эриксена от камер и болельщиков / Фото - The Japan Times

То, что произошло вчера в Копенгагене напугало всех и каждого. Лука Модрич предупреждал нас – футболисты не могут переносить столько нагрузок, они не роботы. К несчастью, вот что мы получили.

29-летний Кристиан Эриксен в конце первого тайма матча против Финляндии на Евро рухнул на газон и потерял сознание – сердечный приступ.

Дальше все развивалось молниеносно.

В самом начале нужно отметить нескольких человек. Врачи – герои, но им серьезно помогли.

Рефери матча Энтони Тэйлор – англичанину понадобилось 5 секунд, чтобы оценить ситуацию. Он молниеносно остановил игру и сразу же вызвал медиков на поле. Принц Уильям поблагодарил его за эти действия.

Капитан сборной Дании Симон Кьер. Пришлось натолкнуться на фразу: «Капитан – это не тот, кто играет лучше всех, а тот, кто о всех забоится». Хоть Эриксен и упал вблизи чужой штрафной площади, но Кьер, центральный защитник, едва ли не первым оказался возле своего партнера, удостоверился, что Кристиан не проглотит свой язык, подгонял медиков, а затем выстроил партнеров вокруг Эриксена, чтобы спрятать полузащитника от камер и болельщик.

И еще Кьер вместе с Каспером Шмехелем, который и сам плакал, пытался успокоить жену Эриксена. Сабрина, увидев произошедшее с мужем, спустилась с трибун и рыдая рвалась к Кристиану, но к нему не пустили. Кьер и Шмейхель пытались ее утешить.

Дурацкая проектировка стадиона в Копенгагене не позволяла машине скорой выехать на поле (как можно позволять такой арене принимать Евро???). Эриксена унесли на носилках. К счастью, он пришел в себя. В больнице его состояние удалось стабилизировать. Худшее осталось позади.

Врач сборной Дании Мартин Боесен описал произошедшее:

«Когда я подбежал к нему, то он был на боку. Он дышал и я мог нащупать его пульс. Но потом все неожиданно поменялось. И, как вы видели, мы начали делать массаж сердца. Помощь от медицинской команды пришла очень и очень быстро. Мы все сообща сделали то, что должны были сделать. Мы смогли вернуть Кристиана назад».

У многих сразу начали возникать вопросы. Никто не понимал как это вообще могло произойти. Бывший игрок «Тоттенхэма», который сейчас на контракте у «Интера» – это большие клубы. И у него остановилось сердце прямо во время игры.

Кардиолог Санай Шарма, который обследовал Эриксена с 2013 года, когда датчанина подписали «шпоры», заявил, что у него никогда не было проблем с сердцем:

«Первое, что я подумал: «О боже мой. Неужели мы чего-то не заметили?» Но я пересмотрел результаты всех анализов – все выглядело отлично. С первого дня, со дня его подписания моей работой было обследовать его. Он проходил обследование раз на год. Все его анализы до 2019 года были абсолютно в норме. У него не было предрасположенности к сердечной недостаточности. Я ручаюсь за эти слова».

После этого был вынужден взять слово. Слишком много предположений было о том, что произошедшее – последствие коронавируса или некачественной вакцины. генеральный директор «Интера» дал всем понять – лучше помолчать с подобными мыслями:

«Эриксен не болел COVID-19 и не проходил вакцинацию. Всем идиотам, которые говорят о возможном влиянии вакцины на случившееся, рекомендую позакрывать рты».

К счастью, состояние Эриксена стабилизировалось. Об этом сразу же сообщили на экране стадиона – болельщики немного успокоились. Кристиан из больницы связался с партнерами по команде и попросил продолжить игру. Они возвращались на поле под аплодисменты трибун и соперников.

Во время матча фанаты Финляндии и Дании вместе скандировали в поддержку футболиста – одни кричали «Кристиан», другие отвечали «Эриксен». Мурашки по коже:

During a match between Finland and Denmark, a player named Christian Eriksen collapsed.



Finland fans chanted out "Christian" followed by Denmark fans responding "Eriksen."



Life — it's a team sport pic.twitter.com/3d71yNPgg9 — Goodable (@Goodable) June 13, 2021

Единственный гол в матче оказался на счету Йоэля Похьянпало. Для Финляндии это первый забитый мяч на крупных турнирах в истории. Но никто не праздновал его – из-за уважения к Эриксену.

В последствии, Дания уступила 0:1. Но в UEFA не сомневались в том, кого признать игроком матча.

В социальных сетях Эриксена поддержали многие: Роналду, Кэйн, Конте, сборная Украины.

Хон-Мин Сон забил в матче отбора на чемпионат мира-2022 за Южную Корею и показал в камену номер 23 – именно под ним Эриксен выступал в Лондоне.

23 , Eriksen stay strong. i love you



pic.twitter.com/IzPzV9qLkj — . (@filmbyss) June 13, 2021

Ашраф Хакими после гола Буркина-Фасо за сборную Марокко показал в камеру номер 24 – под ним Эриксен выступает в Милане:

«Кристиан, будь сильным. Я тебя люблю!».

А уже после матча бельгиец на пресс-конференции признался, что ему было действительно страшно:

«Я много плакал перед игрой, потому что был напуган. Мы переживаем тяжелые моменты вместе. Я провел с ним больше времени, чем со своей семьей. Мои мысли с ним, его женой, его двумя детьми и семьей».

И хоть все желают Эриксену вернуться на поле, но кардиолог Шарма четко сказал – после подобного футболисту точно не позволят играть, по крайней мере в Англии:

«Очевидно, что что-то пошло ужасно неправильно. К счастью, его удалось вернуть к жизни. Но вопрос в том что произошло. И почему это произошло. У него было все в порядке, как объяснить этот сердечный приступ? Хорошие новости в том, что он будет жить. Плохие в том, что это, должно быть, завершение карьеры. Вернется ли он на поле? Я не могу сказать. Но в Британии он бы не играл. Мы бы отнеслись к этому строго. Не знаю, будет ли он еще когда-либо играть. Если не приукрашивать, то он сегодня умер. На несколько минут. Но умер. Каким нужно быть профессионалом, чтобы позволить ему умереть еще раз? Нет, ему этого не позволят».

Хотелось бы сказать, что врач ошибается. Футбол Эриксена – это наслаждение. Но если выбирать между здоровьем и игрой, то выбор датчанина должен быть очевиден.

Скорейшего восстановления Кристиан! И здоровья. Много здоровья!