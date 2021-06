«Без приукрашений – он умер. На несколько минут». Рыдающая жена, герой Кьер, послание от Лукаку – произошедшее с Эриксеном ужасно

Футболисты Дании прикрывали Кристиана Эриксена от камер и болельщиков / Фото - The Japan Times

То, что произошло вчера в Копенгагене напугало всех и каждого. Лука Модрич предупреждал нас – футболисты не могут переносить столько нагрузок, они не роботы. К несчастью, вот что мы получили.

29-летний Кристиан Эриксен в конце первого тайма матча против Финляндии на Евро рухнул на газон и потерял сознание – сердечный приступ.

Дальше все развивалось молниеносно.

В самом начале нужно отметить нескольких человек. Врачи – герои, но им серьезно помогли.

Рефери матча Энтони Тэйлор – англичанину понадобилось 5 секунд, чтобы оценить ситуацию. Он молниеносно остановил игру и сразу же вызвал медиков на поле. Принц Уильям поблагодарил его за эти действия.

Капитан сборной Дании Симон Кьер. Пришлось натолкнуться на фразу: «Капитан – это не тот, кто играет лучше всех, а тот, кто о всех забоится». Хоть Эриксен и упал вблизи чужой штрафной площади, но Кьер, центральный защитник, едва ли не первым оказался возле своего партнера, удостоверился, что Кристиан не проглотит свой язык, подгонял медиков, а затем выстроил партнеров вокруг Эриксена, чтобы спрятать полузащитника от камер и болельщик.

И еще Кьер вместе с Каспером Шмехелем, который и сам плакал, пытался успокоить жену Эриксена. Сабрина, увидев произошедшее с мужем, спустилась с трибун и рыдая рвалась к Кристиану, но к нему не пустили. Кьер и Шмейхель пытались ее утешить.

Дурацкая проектировка стадиона в Копенгагене не позволяла машине скорой выехать на поле (как можно позволять такой арене принимать Евро???). Эриксена унесли на носилках. К счастью, он пришел в себя. В больнице его состояние удалось стабилизировать. Худшее осталось позади.

Врач сборной Дании Мартин Боесен описал произошедшее:

У многих сразу начали возникать вопросы. Никто не понимал как это вообще могло произойти. Бывший игрок «Тоттенхэма», который сейчас на контракте у «Интера» – это большие клубы. И у него остановилось сердце прямо во время игры.

Кардиолог Санай Шарма, который обследовал Эриксена с 2013 года, когда датчанина подписали «шпоры», заявил, что у него никогда не было проблем с сердцем:

После этого был вынужден взять слово. Слишком много предположений было о том, что произошедшее – последствие коронавируса или некачественной вакцины. генеральный директор «Интера» дал всем понять – лучше помолчать с подобными мыслями:

К счастью, состояние Эриксена стабилизировалось. Об этом сразу же сообщили на экране стадиона – болельщики немного успокоились. Кристиан из больницы связался с партнерами по команде и попросил продолжить игру. Они возвращались на поле под аплодисменты трибун и соперников.

Во время матча фанаты Финляндии и Дании вместе скандировали в поддержку футболиста – одни кричали «Кристиан», другие отвечали «Эриксен». Мурашки по коже:

During a match between Finland and Denmark, a player named Christian Eriksen collapsed.



Finland fans chanted out "Christian" followed by Denmark fans responding "Eriksen."



Life — it's a team sport pic.twitter.com/3d71yNPgg9