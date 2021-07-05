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Стали известны новые подробности об операции Малиновского

Полузащитнику будут запрещены физические нагрузки на протяжении двух недель
Футбол Украинские легионеры
19:15
Стали известны новые подробности об операции Малиновского
Руслан Малиновский / Фото: Twitter

Роксана Малиновская, жена хавбека сборной Украины Руслана Малиновского, в своем Instagram высказалась о предстоящей операции своего мужа.

«У нас сложная ситуация с отпуском. У Руслана операция, потом ему 2 недели нельзя никаких нагрузок, в море тоже плавать нельзя. Поэтому все эти переезды и чемоданы ложатся на мои плечи»

Ранее стало известно, что Малиновский пропустит из-за операции больше месяца.

Петр Приходько
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Теги

Руслан Малиновский Аталанта

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