Плохие новости из Италии. У Малиновского проблемы со здоровьем
Стали известны новые подробности об операции Малиновского
Полузащитнику будут запрещены физические нагрузки на протяжении двух недель
19:15
Руслан Малиновский / Фото: Twitter
Роксана Малиновская, жена хавбека сборной Украины Руслана Малиновского, в своем Instagram высказалась о предстоящей операции своего мужа.
«У нас сложная ситуация с отпуском. У Руслана операция, потом ему 2 недели нельзя никаких нагрузок, в море тоже плавать нельзя. Поэтому все эти переезды и чемоданы ложатся на мои плечи»
Ранее стало известно, что Малиновский пропустит из-за операции больше месяца.
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