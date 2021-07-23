Вскоре «Динамо» презентует новую форму на грядущий сезон
Стали известны причины задержки перехода Рамиреса в «Динамо»
Стороны не могут согласовать зарплату игрока
23 июля 14:33
Фото: DAC
У «Динамо» возникли сложности с подписанием нападающего Эрика Рамиреса.
Киевляне согласовали переход с ДАКом, но с оформлением контракта с самим игроком возникли трудности. Все упирается в зарплату.
«Динамо» предлагает нападающему бонусы за сыгранные матчи и выигранные трофеи. Латиноамериканец же, вместо этого, стремится иметь большую гарантированную зарплату.
Пока переговоры продолжаются. Медосмотр в «Динамо» Рамирес уже прошел.
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