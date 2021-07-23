Стали известны причины задержки перехода Рамиреса в «Динамо»

Стороны не могут согласовать зарплату игрока

Фото: DAC

У «Динамо» возникли сложности с подписанием нападающего Эрика Рамиреса.

Киевляне согласовали переход с ДАКом, но с оформлением контракта с самим игроком возникли трудности. Все упирается в зарплату.

«Динамо» предлагает нападающему бонусы за сыгранные матчи и выигранные трофеи. Латиноамериканец же, вместо этого, стремится иметь большую гарантированную зарплату.

Пока переговоры продолжаются. Медосмотр в «Динамо» Рамирес уже прошел.