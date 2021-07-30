Стали известны результаты тестирования «Шахтера» на коронавирус

30-го июля состоится матч против «Львова»

Фото - ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» проведет матч второго тура украинской Премьер-лиги против «Львова». Поединок состоится в пятницу, 30 июля.

Перед вылетом «горняки» прошли тестирование на коронавирус. Все результаты оказались отрицательными.

Отметим, что для главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби это первый выездной матч у руля команды. Начало встречи на «Арене Львов» запланировано на 19:00.

Ранее сообщалось, что защитник «оранжево-черных» Николай Матвиенко может перейти в «Вест Хэм».