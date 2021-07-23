«Мариуполь» арендовал у «Шахтера» очередного игрока
Стали известны составы на дебютный матч сезона в УПЛ
«Львов» примет «Мариуполь»
23 июля 19:07
Фото - ФК Мариуполь
В первом туре украинской Премьер-лиги «Львов» на своем поле примет «Мариуполь». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
Главный тренер «горожан» Анатолий Бессмертный и наставник «азовцев» Остап Маркевич определились с составами на встречу.
Дебютную игру сезона в чемпионате Украины можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Львов» – «Мариуполь» онлайн.
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