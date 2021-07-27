Стали известны условия контракта Селезнева с «Минаем»

Ветеран пошел на понижение зарплаты

Евгений Селезнев / фото - ФК Минай

«Минай» официально подписал контракт с нападающим Евгением Селезневым.

Украинский форвард провел прошлый сезон в ковалевском «Колосе» и захотел остаться в высшей украинской лиге. «Минай», попавший в данный розыгрыш УПЛ благодаря снятия с турнира «Олимпика», выразил желание подписать опытного игрока.

В прошлом году в составе закарпатской команды играл другой ветеран отечественного футбола – Артем Милевский. Клуб платил игроку 200 тысяч гривен в месяц.

Селезнев же будет получать на порядок меньше. Как сообщает источник, зарплата 36-летнего нападающего будет составлять 70 тысяч гривен.

В турецком «Бурсаспоре» украинец получал намного больше, чем будет зарабатывать в «Минае».

Но, как ранее заявлял Василий Кобин, Селезнев вернулся в Украину не ради денег, а чтобы стать рекордсменом УПЛ по голам. У Евгения 116 голов в чемпионате, в то время как у рекордсменов, Сергея Реброва и Максима Шацких – по 123 забитых мяча.

Таким образом, Селезневу нужно 8 раз расписаться в воротах соперника, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории Премьер Лиги.

Напомним, ранее Селезнев променял футбол на бокс.