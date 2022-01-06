«Заря» сыграет на сборах с датским клубом
Стали известны все соперники «Зари» на первом сборе в Турции
Команда отправится 15 января
Фото: ФК Заря
«Заря» огласила свои планы на первый сбор.
Проведет его луганский клуб в Турции. Из отпуска команда выйдет 10 января, а уже 15-го уедет на сборы.
Уже известны все соперники луганчан в Турции. 19 января с польским футбольным клубом «Погонь», 23-го - с «Актобе», 27 числа - с польским «Ракувом», а завершится цикл совместной тренировкой с сербским «Спартаком» 31 января.
Второй сбор команда также проведет в Турции. Он запланирован с 5 по 17 февраля. одним из соперников будет датский коллектив.
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