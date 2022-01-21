Действующий чемпион Африки с Марезом в составе покинул КАН, вылетев в групповом раунде
Стали известны все участники 1/8 Кубка африканских наций
Не обошлось без сенсаций
Мохаммед Салах / фото - AS
Завершилась групповая стадия Кубка африканских наций, и определились все участники 1/8 финала.
Турнир сенсационно покинул действующий обладатель Кубка – Алжир. Команда с Риядом Марезом заняла последнее место в группе, забив за весь групповой этап лишь один мяч.
Также неожиданно досрочным стал и вылет Ганы, которая в своей группе заняла 4-е место, отпустив вперед даже Габон без Обамеянга и Коморы.
На Кубке Африки-2022 кошмар с посещаемостью. В Камеруне не хотят вакцинироваться, даже чтобы посмотреть на Салаха с Мане.