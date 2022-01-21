Стали известны все участники 1/8 Кубка африканских наций

Не обошлось без сенсаций

Мохаммед Салах / фото - AS

Завершилась групповая стадия Кубка африканских наций, и определились все участники 1/8 финала.

Турнир сенсационно покинул действующий обладатель Кубка – Алжир. Команда сзаняла последнее место в группе, забив за весь групповой этап лишь один мяч.

Также неожиданно досрочным стал и вылет Ганы, которая в своей группе заняла 4-е место, отпустив вперед даже Габон без Обамеянга и Коморы.

На Кубке Африки-2022 кошмар с посещаемостью. В Камеруне не хотят вакцинироваться, даже чтобы посмотреть на Салаха с Мане.