На Кубке Африки-2022 кошмар с посещаемостью. В Камеруне не хотят вакцинироваться, даже чтобы посмотреть на Салаха с Мане

На Кубке Африки аншлаги не собирают даже матчи с участием команды-хозяйки / Фото - twitter.com/CAF_Online

Кубок Африканских наций-2022 богат любопытными и курьезными событиями. Он вместил в себя уже и досрочно закончившийся матч, и полевого игрока в воротах, и три попытки включить правильный гимн Мавритании (все неудачные). При всем этом безумии даже в тени остается вопрос, как в Камеруне обстоят дела с организацией в жестких условиях пандемии коронавируса.

Пока в Европе в эти дни клубный футбол страдает из-за постоянных переносов, связанных с разбушевавшемся штаммом «Омикрон», в Африке, по крайней мере, на континентальном первенстве, с самим проведением матчей все гладко. Камерун далек от идеалов безопасности, да и по темпам вакцинации страна пасет задних в мире. По состоянию на 18 января, только 6% взрослого населения Камеруна привились от коронавируса. Население страны составляет 26 миллионов человек.

Учитывая это, Кубок Африки-2022 стартовал с жесткими ограничениями посещаемости матчей. Изначально она была ограничена 60% вместимости стадиона для игр без участия сборной команды страны-хозяйки и 80% для матчей с участием Камеруна. При этом болельщики должны быть либо полностью вакцинированы, либо предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 24 часа до матча.

Если свести воедино эти требования и приведенные выше цифры вакцинации, то логично выглядит то, что ни на одном матче Кубка Африки-2022 не было 100% заполняемости от максимально разрешенной. Стадионы Кубка Африки вмещают от 20 до 60 тысяч зрителей, но на матчах без участия Камеруна цифра посещаемости ни разу не превышала 2 тысяч болельщиков.

На 60-тысячном стадионе «Джапома» в деловой столице Камеруна Дуале, где играют свои матчи представители группы E (в частности, звездные сборные Кот-д’Ивуара и Алжира), четыре игры вместе взятые не собрали и 15-ти тысяч болельщиков.

Любопытно, что старт турнира и требования для посещаемости никак не сподвигли жителей Камеруна идти вакцинироваться, хотя по африканским меркам страна очень футбольная. Тем более, что на континентальное первенство приехало много звезд первой величины, включая Садио Мане и Мохамеда Салаха. С момента старта турнира 9 января вакцинировались всего чуть более 4 тысяч человек. И есть подозрение, что большинство из них – не ради похода на футбол.

Перед поединками плей-офф организаторы пытаются как-то исправить эту ситуацию, чтобы хоть немного увеличить доходы от проведения турнира. И если люди не хотят идти вакцинироваться, что хотя бы возможность тестирования на коронавирус нужно сделать более доступной. Так с подачи организаторов решили в правительстве Камеруна и пытаются развернуть как можно более оперативно пункты тестирования в тех городах, где проходят матчи.

