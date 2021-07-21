Молодежная сборная Германии минимально обыграла сверстников из Португалии и выиграла Евро-2021 (U-21)
Стало известно, где молодежная сборная Украины начнет борьбу за выход на Евро
Подопечные Ротаня стартуют с выездного поединка
21 июля 17:26
Фото - УАФ
Молодежная сборная Украины осенью текущего года начнет свой путь в отборочном турнире к Евро-2023. Команда Руслана Ротаня уже 3 сентября проведет первый матч в группе H, сообщает пресс-служба УАФ.
Поединок состоится на выезде против команды Сербии. Встречу примет арена Спортивного центра Футбольной ассоциации страны в городе Стара-Пазова.
Первую же домашнюю игру «сине-желтые» проведут 7 сентября в Ковалевке на стадионе «Колос». В качестве соперника выступит команда Армении.
Ранее полузащитник Георгий Судаков оценил роль Ротаня в присутствии молодых игроков в национальной сборной.