Стало известно, где сборная Украины проведет свой ближайший матч

Отбор на ЧМ-22 уже не за горами

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11 июля завершился чемпионат Европы 2022, где сборной Украины удалось дойти до четвертьфинала.

Но международный футбол берет лишь небольшую паузу и через полтора месяца подопечным Андрея Шевченко предстоит снова защищать сине-желтые цвета на поле.

Национальная команда сыграет в рамках отбора к ЧМ-22 со сборной Казахстана. Матч состоится 1 сентября на стадионе «Астана-арена» в Нур-Султане, сообщает официальный сайт UEFA.

Украинцы в первом своем матче с казахами на смогли одержать победу и расписали ничью со счетом 1:1.

Сборная Украины с 3 очками в 3 матчах занимает 2 место в своей группе, отставая от сборной Франции на 4 пункта. Первые места в группе напрямую выходят на ЧМ, а вот вторым нужно будет пройти стыковые матчи за попадание на мундиаль.

Напомним, Шевченко намекнул на свой уход из сборной.