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Стало известно имя лучшего бомбардира Евро-2020

Два футболиста забили одинаковое количество мячей
Футбол Евро-2020
07:40
Стало известно имя лучшего бомбардира Евро-2020
Криштиану Роналду / Фото: Twitter

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020.

Роналду забил на турнире 5 мячей. Столько же, сколько и Патрик Шик из сборной Чехии. Но при равенстве голов UEFA учитывает дополнительные показатели – у Роналду еще есть и голевая передача, у Шика – только 5 голов. Кроме того, Роналду сыграл меньше минут на турнире.

Напомним, в финале Евро-2020 Италия переиграла Англию (1:1, пен. 3:2).

Петр Приходько
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Теги

сборная Португалии (футбол) Криштиану Роналду

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