Стало известно имя лучшего бомбардира Евро-2020

Два футболиста забили одинаковое количество мячей

Криштиану Роналду / Фото: Twitter

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020.

Роналду забил на турнире 5 мячей. Столько же, сколько и Патрик Шик из сборной Чехии. Но при равенстве голов UEFA учитывает дополнительные показатели – у Роналду еще есть и голевая передача, у Шика – только 5 голов. Кроме того, Роналду сыграл меньше минут на турнире.

Напомним, в финале Евро-2020 Италия переиграла Англию (1:1, пен. 3:2).