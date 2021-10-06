Хавбек соперника «Шахтера» в ЛЧ пьяным кувыркался на крыше дорогущей машины
Стало известно, когда «Динамо» и «Шахтер» сыграют в Кубке Украины
В УАФ опубликовали расписание 1/8 финала турнира
Фото - ФК Шахтер
Были утверждены даты матчей 1/8 финала Кубка Украины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Встречи будут проходить с 26 по 28 октября. Напомним, на данной стадии вступают в борьбу команды, представлявшие страну в еврокубках в текущем сезоне.
Кубок Украины, 1/8 финала
26 октября
«Металлист 1925» – «Александрия», 19:30
27 октября
«Верес» – «Ворскла», 14:00
«Мариуполь» – «Динамо», 17:00
«Черноморец» – «Шахтер», 19:30
28 октября
«Альянс» – «Львов», 14:00
ЛНЗ – «Днепр-1», 17:00
«Рух» – «Заря», 19:00
«Металлист» – «Колос», 19:30
Ранее хавбек «Металлиста» Владимир Танчик признался, что ему хотелось бы сыграть с «Динамо» или «Шахтером» в Кубке, но не ранее полуфинала.
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