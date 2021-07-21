Стало известно, когда «Динамо» сыграет перенесенную игру первого тура УПЛ

Поединок решили не откладывать в долгий ящик

фото - ФК Динамо

Уже в эту пятницу, 23 июля, стартует первый тур чемпионата Украины. Ранее стало известно, что «Динамо» и «Минай» пропустят первый тур, и матч придется перенести.

УПЛ уже определилась с датой поединка: матч состоится 11 августа в 19:30, сообщает официальный сайт «Миная».

Изначально «Динамо» должно было сыграть стартовую игру чемпионата с донецким «Олимпиком», но так как донецкая команда снялась с турнира, и ее в срочном порядке заменил «Минай», то было принято решение сдвинуть дату поединка.

Напомним венесуэльский форвард успешно прошел медосмотр в «Динамо».