Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 6
Футбол (7 событий из 16) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 Сочи - Кешлы 3:0 Окончен
20:00 Копенгаген - Torpedo Belaz Zhodino 4:1 Окончен
20:00 Локомотив Пловдив - ФК Словацко 1:0 Окончен
20:00 Виктория Пльзень - Динамо Брест 2:1 Окончен
21:30 Гент - Валеренга 4:0 Окончен
21:45 Абердин - Хеккен 5:1 Окончен
22:00 Хайдук Сплит - Тобол 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 ФК Львов - ФК Мариуполь -:- Запланирован
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Горняк-Спорт - Авангард -:- Запланирован
17:00 Николаев - ВПК-Агро -:- Запланирован
19:00 Агробизнес - Волынь -:- Запланирован
19:00 Ужгород - Прикарпатье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Верес - Колос -:- Запланирован
19:30 Шахтер - Ингулец -:- Запланирован

Стало известно, когда «Динамо» сыграет перенесенную игру первого тура УПЛ

Поединок решили не откладывать в долгий ящик
Футбол Украинская Премьер-лига
21 июля 14:33
Стало известно, когда «Динамо» сыграет перенесенную игру первого тура УПЛ
фото - ФК Динамо

Уже в эту пятницу, 23 июля, стартует первый тур чемпионата Украины. Ранее стало известно, что «Динамо» и «Минай» пропустят первый тур, и матч придется перенести.

УПЛ уже определилась с датой поединка: матч состоится 11 августа в 19:30, сообщает официальный сайт «Миная».

Изначально «Динамо» должно было сыграть стартовую игру чемпионата с донецким «Олимпиком», но так как донецкая команда снялась с турнира, и ее в срочном порядке заменил «Минай», то было принято решение сдвинуть дату поединка.

Напомним венесуэльский форвард успешно прошел медосмотр в «Динамо».

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Минай Олимпик Донецк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Футбол больше не интересен? Селезнев начал заниматься боксом
Футбол больше не интересен? Селезнев начал заниматься боксом
Футбол Украинская Премьер-лига
14:51
Стали известны причины задержки перехода Рамиреса в «Динамо»
Стали известны причины задержки перехода Рамиреса в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:33
«Олимпик» объявил об участии в Первой лиге
«Олимпик» объявил об участии в Первой лиге
Футбол Первая лига
14:10
Гиоане стал тренером румынского клуба
Гиоане стал тренером румынского клуба
Футбол В Европе
13:45
Вскоре «Динамо» презентует новую форму на грядущий сезон
Вскоре «Динамо» презентует новую форму на грядущий сезон
Футбол Украинская Премьер-лига
12:59
«Шахтер» и «Динамо» обновили газон на НСК «Олимпийский»
«Шахтер» и «Динамо» обновили газон на НСК «Олимпийский»
Футбол Украинская Премьер-лига
22 июля 19:42

Новости: Футбол

Форвард МЮ: «Месси на другом уровне, нежели Роналду»
Форвард МЮ: «Месси на другом уровне, нежели Роналду»
В Европе
14:59
Футбол больше не интересен? Селезнев начал заниматься боксом
Футбол больше не интересен? Селезнев начал заниматься боксом
Украинская Премьер-лига
14:51
«Ингулец» презентовал новую форму и нигерийского новичка
«Ингулец» презентовал новую форму и нигерийского новичка
Украинская Премьер-лига
14:45
«Ингулец» подписал нападающего
«Ингулец» подписал нападающего
Украинская Премьер-лига
14:45
Стали известны причины задержки перехода Рамиреса в «Динамо»
Стали известны причины задержки перехода Рамиреса в «Динамо»
Украинская Премьер-лига
14:33
Parimatch – официальный спонсор «Черноморца»
Parimatch – официальный спонсор «Черноморца»
Украинская Премьер-лига
14:19
Бензема заразился коронавирусом
Бензема заразился коронавирусом
Примерa (Испания)
14:16
«Олимпик» объявил об участии в Первой лиге
«Олимпик» объявил об участии в Первой лиге
Первая лига
14:10
Сон: «Новый контракт с «Тоттенхэмом» – простое решение»
Сон: «Новый контракт с «Тоттенхэмом» – простое решение»
Премьер-Лига (Англия)
14:03
Все новости

Популярные новости

Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Борьба
19 июля 14:30
163
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Бокс Профессиональный бокс
19 июля 15:05
12
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
30
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
Футбол Сборная Украины
18 июля 09:47
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Бокс Профессиональный бокс
18 июля 09:37
38
Все новости